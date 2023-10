Theaterstück Furor in Kevelaer

Das Theaterstück „Furor“, welches am 18. Oktober um 20 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus aufgeführt wird, hebt sich besonders von den anderen Stücken der Spielzeit des diesjährigen Kulturprogramms ab. Das zeitgenössische Theaterstück, bei dem vor allem Politik eine große Rolle spielt, verdeutlicht, wie groß der Einfluss politischer Macht heutzutage ist. Es setzt sich mit den Fragen auseinander, was unsere Gesellschaft zerbrechen lässt und wie sich unsere demokratischen Werte wandeln.

Ein Unfall mit Folgen?

Das Stück spielt zum Zeitpunkt des Wahlkampfes um den Posten des Oberbürgermeisters. Der Wahlkampf scheint jedoch für Ministerialdirigent Heiko Braubach auf der Kippe zu stehen. Grund dafür ist ein unter Drogen stehender Junge, der auf die Straße rennt. Bei einem Autounfall erwischt Heiko Braubach den Jungen so stark, dass dieser vermutlich sein Leben lang im Rollstuhl sitzen wird – eine Tragödie, die alles gefährden kann. So macht sich Heiko Braubach auf den Weg zur Mutter des Opfers, einer Altenpflegerin, um zu sehen, wie er helfen kann. So dankbar sie ist, so ablehnend reagiert ihr Neffe Jerome auf die angebotene Unterstützung, als er ins Geschehen mit einbezogen wird. Er wittert die Chance, den aus seiner Sicht machtgeilen Politiker zu erpressen. Ein Schlagabtausch. Eine Eskalation. Hier der routinierte, erfahrene Politiker, der zunehmend in die Enge gedrängt wird, dort der von Frustration, Enttäuschung und Hass auf das Establishment Getriebene, der sich nicht mehr bremsen lässt.

Das Duo Lutz Hübner und Sarah Nemitz gehört zu den erfolgreichsten Autoren-Teams in der deutschen Theaterlandschaft. Seit Jahrzehnten prägen sie mit ihren gesellschaftlich relevanten Stücken das Theater nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern in ganz Europa. Vor allem das Theaterstück „Furor“ beeindruckt international viele Theaterbesucherinnen und -besucher immer wieder aufs Neue.

