Kervenheim. Rudi ratlos: Wo hat er nur seine Waffe gelassen? Dem Räuber bleibt nur sein flottes Mundwerk, aus dem die Worte stotternd, aber schnell wie bei einem Maschinengewehr kommen. Es geht so einiges schief bei dem Überfall auf das Bord-Bistro des „Champus-Express“, den Rudolf (Uwe Magney) und Kati (Anika Letford) sich so fein zurechtgelegt haben. Das Theaterstück „Stress im Champus-Express“ ist ebenso fein gebaut wie die Bühne des Theatervereins Gemütlichkeit im Saale Brouwers in Kervenheim. Außer dem Getränk servieren die Laiendarsteller diverse prickelnde Zutaten in Form von schrulligen Persönlichkeiten.