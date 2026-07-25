Theaterchor Niederrhein arbeitet in der Sommerpause schon am Jubiläum

Sommerpause? Nicht beim Theaterchor Niederrhein. Während es auf den Probenbänken etwas ruhiger wird, arbeitet das Ensemble im Hintergrund längst an seinem Jubiläumskonzert „Ein Jahrzehnt voller Musik“, das im Dezember im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer zu sehen sein wird.

Neue Musik aus alten Höhepunkten

Chorleiter und Komponist Tom Löwenthal schreibt derzeit an neuen Medleys und blickt dafür auf die vergangenen zehn Jahre Theaterchor Niederrhein zurück. Aus den schönsten Stücken früherer Konzerte entstehen neue Arrangements, die Bekanntes mit frischen Klangfarben verbinden.

Das ist mehr als nur ein Rückblick. Es ist der Versuch, aus den prägendsten Momenten des Chores einen musikalischen Bogen zu schlagen, der die Menschen in Kevelaer noch einmal mitnimmt auf eine Reise durch ein Jahrzehnt voller Bühnenarbeit.

Bühne mit rotem Faden

Dramaturg und Texter Stefan Püplichuisen entwickelt dazu die Szenen und den roten Faden. Er verbindet die Musik mit einer Geschichte rund um einen geheimnisvollen Lost Place, den alten „Goldenen Apfel“, und lässt das Publikum nach und nach Spuren der Chorgeschichte entdecken.

So entsteht ein Abend, der nicht nur an frühere Produktionen erinnert, sondern sie neu zusammensetzt. Die sechs großen Konzertprojekte des Chores werden dabei noch einmal lebendig, eingebettet in eine neue Rahmenhandlung mit Atmosphäre und Spannung.

Kevelaer schaut hin

Für Kevelaer ist das Jubiläum ein kultureller Termin mit besonderem Gewicht. Der Theaterchor Niederrhein hat sich in den vergangenen Jahren mit aufwendig erzählten Programmen und viel Liebe zum Detail einen festen Platz im Stadtleben erarbeitet.

Gerade deshalb dürfte das Dezemberprojekt viele Menschen ansprechen, die den Chor seit Jahren begleiten oder neu entdecken wollen. Wer die besondere Mischung aus Musik, Schauspiel und Emotion schätzt, bekommt hier einen Abend, der weit über ein gewöhnliches Best-of hinausgeht.