Theater verschenken geht mit dem Lametta-Abo

Die Adventszeit rückt schnell näher und damit stellt sich für viele Menschen die Frage nach dem passenden Weihnachtsgeschenk für die Liebsten.

Was ist wertvoller als ein Abend voller Entspannung und Unterhaltung? Komödien, gesellschaftliche Themen oder Ehekrisen – all das enthält das „Lametta-Abo“. Der Vorverkaufsstart wird am 1. November (Allerheiligen) im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob eingeläutet.

Vier Theaterstücke nach Weihnachten

Das besondere Abonnement umfasst alle vier Theaterstücke nach Weihnachten in drei Kategorien zum Preis von 33, 45 und 55 Euro und ist in der Tourist Information und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich.

Das Abo kann auch telefonisch unter 02832 122-151 oder per E-Mail an kultur@kevelaer.de bestellt werden.

„Nachdem das Angebot im vergangenen Jahr sehr gut genutzt wurde, wollen wir auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit geben, das Abo für sich selbst oder zum Verschenken zu kaufen“, sagt Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur.

Vier Stücke erwarten die Besucher des Konzert- und Bühnenhauses im „Lametta-Abo“.

Den Auftakt macht die Premiere des Stücks „Wald“ am 27. Januar 2025. Über Nacht sind plötzlich zahlreiche mitteleuropäische Städte von Bäumen überwuchert, als würde die Natur sich zurückholen, was ihr gehört.

Am 11. März 2025 wird es turbulent und lustig. „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ zeigt eine Inszenierung voller Action und Komik.

Tierisch amüsant

Mit „Fettes Schwein“ kommt am 9. April 2025 eine Liebesgeschichte mit gesellschaftlich aktuellen Themen ins Konzert- und Bühnenhaus. Fragwürdige Schönheitsideale und gesellschaftlicher Anpassungsdruck in Zeiten von Instagram und TikTok stehen im Vordergrund.

Jennifer und Michael Ehnert sind verheiratet und bis heute nicht in der Lage, sich scheiden zu lassen – dies verspricht, ein amüsanter Abend zu werden am 14. Mai 2025. Den Abschluss der Theaterspielzeit und damit auch des „Lametta Abos“ bildet „Zweikampfhasen“.

