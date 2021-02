Wer eine Theaterdarbietung im klassischen Stil erwartet, wird bei dem neuesten Projekt der Burghofbühne Dinslaken wohl kaum auf seine Kosten kommen. Die Herzen der Gameshow-Liebhaber werden dafür vermutlich umso höher schlagen – zumindest so hoch, wie es das Konzert- und Bühnenhaus erlaubt. Denn mit der interaktiven Show „Berlin kann jeder, Kevelaer muss man wollen“ will das Landestheater klassische Theaterkultur und den Flair einer Gameshow vereinen. Dabei wirken die Kevelaerer Bürger*innen nicht nur vorab an der Entstehung dieser „Kleinstadt-Show“ mit, sondern dürfen auch auf der Bühne ihren Senf dazu geben. Geplant ist die Vorstellung in Kevelaer für den 4. Mai – sofern die Corona-Maßnahmen es zulassen.