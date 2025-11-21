Theater-AGs des KvGGs führen auf

Die diesjährige Aufführung der Theater-AGs der Unter- und Mittelstufe des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums unter der Leitung von Ricarda Corbach findet am Freitag, 21. November 2025, im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer statt. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 17.30 Uhr.

Der Eintritt beträgt 2 € pro Person. Karten sind im Sekretariat des Gymnasiums erhältlich.

Zwei fantasievolle Stücke erwarten das Publikum – humorvoll, lebendig und mit viel Spielfreude auf die Bühne gebracht:

„Peterchens Mondfahrt“

Die Eltern Berger möchten mal endlich wieder ausgehen, Oma soll auf die Enkel aufpassen – keine große Sache, schließlich sind die Kinder sowieso mit Handys und Konsole beschäftigt. Doch als plötzlich der Strom ausfällt, greift Oma zu einem altbewährten Mittel: einem guten Buch. So beginnt die fantastische Reise von Peterchen und Anneliese, die gemeinsam mit dem Maikäfer Sumsemann und Hamster Dr. Rollo Rolli zum Mond fliegen, um ein verlorenes Beinchen zurückzuholen. Ein zauberhaftes Abenteuer über Mut, Freundschaft und die Magie der Geschichten.

„Scheherazade erzählt von Ali Baba“

Als König Schayar von seiner Frau betrogen wird, verbannt er die Liebe aus seinem Herzen und lässt jedes Mädchen nach der Hochzeitsnacht hinrichten – bis Scheherazade, die kluge Tochter des Wesirs, beschließt, ihn eines Besseren zu belehren. Mit ihren mitreißenden Erzählungen hält sie den König Nacht für Nacht in Bann. Ihre spannendste Geschichte: die von Ali Baba und den 40 Räubern. Bald erkennt der König, dass Weisheit und Mitgefühl stärker sind als Zorn und Rache.