The Petfood Family – der Podcast feiert ersten Geburtstag

Vor einem Jahr ging die erste Folge des „mera“- Podcasts „The Petfood Family“ online. Seitdem können sich Zuhörerinnen und Zuhörer jeden Dienstag auf eine neue Folge freuen. Immer mit dabei ist Podcast-Host Jan Dießner, Trainer für Therapiebegleithunde und Familientherapeut, der durch die Episoden führt. Anlässlich des Geburtstages blickt er auf das vergangene Jahr zurück: „Die Reise hat mich nicht nur dazu gebracht, mehr über den Tierschutz nachzudenken, sondern auch über das Leben im Allgemeinen – über Gerechtigkeit, Mitgefühl und darüber, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Welt um einen herum.“

Mit Gesprächsthemen über die einzigartige Verbindung zwischen Menschen und Hunden bietet „The Petfood Family“ eine Mischung aus praktischen Alltagstipps und bewegenden Schicksalen. Seit mehr als 63 Folgen begleiten die Hörerinnen und Hörer Jan Dießner auf einer Reise voller Emotionen.

Ein Jahr nach dem Start gehört der mera-Podcast bereits zu den etablierten Stimmen in der Szene: Regelmäßig rangiert er unter den Top-Ten-Podcasts der Kategorie „Pets & Animals“ und behauptete sich im Jahr 2024 erfolgreich gegen bekannte Formate renommierter Hundetrainerinnen und -trainer.

In den vergangenen zwölf Monaten war ein „buntes Rudel“ aus über 50 verschiedenen Gästen zu Besuch bei der „Petfood Family“. Die großen Namen der Branche und die spannenden Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit ziehen mittlerweile immer mehr Expertinnen und Experten sowie Zuhörerinnen und Zuhörer an.

Den Anfang machte Detlef Steves, leidenschaftlicher Tierschützer und Gast der allerersten Folge. Jede Folge bot neue Erkenntnisse und bewegende Geschichten: Mit Profi-Hundetrainer Martin Rütter diskutierte Jan, ob Hundeführerscheine sinnvoll sind, und mit Moderator und Musiker Jan Köppen, welchen Einfluss Hunde auf unsere Kreativität haben. Hunde-Physiotherapeutin Mirjam Knauer klärte nicht nur darüber auf, wie man den speziellen Bedürfnissen von Hunden gerecht wird, sondern begleitete als Züchterin auch über elf Folgen lang die ersten Wochen ihrer Basenji-Welpen.

Außerdem mit dabei: Vor welcher Herausforderung stehen Polizeihunde, welche Fähigkeiten braucht ein „Hundeschauspieler“, wie funktioniert die Arbeit mit Schul- und Therapiehunden und wie resozialisiert man einen „Höllenhund“? Wie optimiere ich das Hundetraining, vor welchen Hürden stehen Tierheime und was können wir selbst noch von unseren Hunden lernen?

Antworten auf die großen und kleinen Fragen lieferten die Gäste von „The Petfood Family“. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt wurden elf Folgen über die besondere Bindung zwischen Mensch und Hund, 21 Folgen zum Thema Tierschutz, 30 Folgen rund um Hundetraining und -pflege und elf Folgen zu dem Basenji-Wurf veröffentlicht.

Ein besonderes Merkmal des Podcasts ist das soziale Engagement, das dahintersteckt: In fast 100 Stunden Expertenwissen haben Jans Gäste alles gegeben, ohne auch nur einen Euro Gage zu verlangen – stattdessen wählten sie persönlich eine Organisation aus, die mit Gratis-Futter von mera versorgt werden soll. Allein durch den Podcast wurden 2024 so ganze 41 Spenden organisiert, die an 32 verschiedene Organisationen gingen.

Die mera-Sprinter belieferten Tierheime, Gnadenhöfe, Tiertafeln und Tierschutzvereine sowie internationale Projekte in Ländern wie Rumänien, Spanien, Ungarn, der Türkei und Portugal. Insgesamt konnten beeindruckende 15 Tonnen Futter gespendet werden, die direkt dort ankamen, wo sie am dringendsten gebraucht wurden.

Das zweite Jahr des mera Podcasts geht direkt aufregend weiter: Der erste Gast 2025 war Tierschützer Malte Zierden, der in den sozialen Netzwerken seine fast eine Million Follower:innen über Tierschutzthemen aufklärt und Jan von seinen Einsätzen in Krisengebieten berichtete.

Spannend wird es auch, wenn Julia Goyer über Hundeerziehung, Marion Albers über Hunde am Filmset oder Dr. Anika Thyrock über Hundefutter spricht.