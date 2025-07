„TAMA by Liesel“ auf der Busmannstraße 38 eröffnet Textilien kreativ veredelt

/ von Franz Geib

Das Team: Monika Erben, Heike Bauer, Amelie Janßen, Ivana Barnjak-Bartulovic und Christel Janßen (v.l.). Foto: FG

Alles was einen Namen braucht, ist bei Amelie Janßen in den richtigen Händen. Auf der Busmannstraße 38 eröffnete sie nach ihrem Umzug aus der Nachbargemeinde Weeze am vergangenen Samstag ihre Kreativstickerei TAMA by Liesel und macht hier aus einfachen Textilien individuelle Kleidungsstücke oder viele andere aufgewertete Wäscheartikel.

Originelles Gestalten mit großer Leidenschaft

Das originelle Gestalten von Stoffen erfüllt die Inhaberin mit großer Leidenschaft und in ihrer Kreativstickerei im Herzen der Wallfahrtsstadt erfüllt sie darum gemeinsam mit ihrem Team die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden.

Für Vereine und Firmen sind bestickte oder bedruckte Textilien und Accessoires kaum noch wegzudenken. Ob T-Shirts oder Winterjacken, mit einem eigenen Logo oder Schriftzug veredelt, schaffen diese ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Kollegen und Vereinsmitgliedern. Bei TAMA by Liesel auf der Busmannstraße 38 bieten die kreativen ExpertInnen alle Möglichkeiten für die passenden Textilien und Aufdrucke, ob nun gestickt, gedruckt oder gar gelasert.

Handtücher, Duschtücher und Waschhandschuhe in modernen Farben mit Namen in den verschiedensten Schriftarten bestickt sind eine schöne Geschenkidee zur Geburt, zum Geburtstag oder gar zur Hochzeit. Die intensive Beratung von der ersten Idee bis hin zum fertigen Stück…