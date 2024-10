Test und Winterschlaf

Am Mittwoch der vergangenen Woche fand der erste Testlauf der Brunnenanlage am Peter-Plümpe-Platz statt.

An anderer Stelle hingegen wird die „Quelle“ vorerst versiegen: Die Trinkwasserspender in Kevelaer sollen außer Betrieb genommen werden, um Frostschäden vorzubeugen. Zum 1. November werden die öffentlichen Trinkwasserspender der Stadtwerke abgeschaltet und winterfest gemacht. So soll Schäden am Gerät und den Leitungen durch Frost vorgebeugt werden. „Nach einer umfassenden Wartung und Beprobung können sich Durstige im kommenden Frühjahr wieder am Kapellenplatz und im Solegarten St. Jakob an den Trinkwasserbrunnen erfrischen“, versichert Hendrik Kruß, Abteilungsleiter „Service und Verkehr“ der Stadtwerke Kevelaer.

Die Granit-Säulen mit Edelstahl-Elementen spenden auf Knopfdruck Trinkwasser aus dem Leitungsnetz. Mit den Trinkbrunnen stellen die Stadtwerke Kevelaer sicher, dass alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher in den Sommermonaten kostenfreien Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. In den Wintermonaten sind die Trinkbrunnen in der Innenstadt jedoch aus Frostschutzgründen außer Betrieb. Hendrik Kruß gibt für diese Zeit folgenden Tipp: „Auch in den kommenden Monaten bieten wir als lokaler Wasserversorger und Teil der „Refill“-Initiative den Service des kostenfreien Trinkwassers an. Kommen Sie gerne zu uns in den Wasserturm und füllen Sie hier ihre mitgebrachte Flasche an unserem Wasserspender auf.“ Gemeinsam könne man so auch im Winter umweltbewusst handeln und auf Einwegplastik verzichten.