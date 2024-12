Terrassentür aufgehebelt

Die Terrassentür eines Wohnhauses an der Kuhstraße wurde in der Zeit vom Samstag, 21. Dezember 2024, 20 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, aufgehebelt. Unbekannte gelangten durch den Garten des Hauses zur Terrasse, wo sie die Tür aufgehebelten und das Haus durchsuchten. Sie entwendeten mehrere Laptops, zwei Smartphones sowie Parfum und Schmuck. Mit der Beute flüchteten sie über den Garten hinweg in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden von der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 angenommen.