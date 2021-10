Termine für die Landpartie am Niederrhein 2022 stehen fest

Zwei außergewöhnliche Jahre liegen hinter den Aktiven der Landpartie am Niederrhein. Trotz widriger Umstände gelang es auch in diesem Jahr mit Zuversicht und Durchhaltevermögen auf besondere Weise, Kunst und Kultur rund um Kevelaer an insgesamt einzigartigen 22 Ausstellungsorten zu präsentieren. An drei Wochenenden im Juni wurden so eine Menge schöner Begegnungen und wertvoller Austausch möglich (das KB berichtete).

Für viele fühlte sich die Veranstaltung wie ein Neustart an. Der Versuch, die Landpartie auf drei Wochenenden auszuweiten, hat sich dabei bewährt. „Sowohl für unser Publikum von nah und fern als auch für die ausstellenden Künstler*innen erweitern sich so die Möglichkeiten, an der Veranstaltung teilzunehmen – das hat viele sehr gefreut. Die allermeisten haben sich schnell an den neu eingeführten Farbcode gewöhnt und wussten so schnell, wo es an welchem Wochenende etwas zu entdecken gab“, freut sich Raphaele Feldbrügge, Landpartie-Projektleiterin beim Kevelaerer Verein „wirKsam e.V.“.

Bunte Bändchen

Die Landpartie gehört im inzwischen sechsten Jahr ihres Bestehens einfach zu Kevelaer, das lässt sich auch an den vielen bunten Bändchen erkennen, die das ganze Jahr über an Fahrradlenkern in der Kevelaerer Innenstadt zu entdecken sind.

Schon jetzt dürfen sich alle auf die nächste Landpartie am Niederrhein im kommenden Juni freuen. Tolle Begegnungen, anspruchsvolle Kunst, hochwertiges Kunsthandwerk und liebevoll handgefertigte Kreativarbeiten sollen dann wieder ein großes Publikum begeistern, ebenso wie das einzigartige Kulturprogramm, das mit Workshops, Lesungen und Konzerten fester Bestandteil der Veranstaltung ist.

Die Wochenenden 11.+ 12. / 18. + 19. sowie 25. + 26. Juni 2022 sollten alle Interessierten bereits jetzt in ihren Kalender eintragen. „Vorfreude lohnt sich“, versprechen die Organisator*innen.

Eine Großteil der Kosten der Landpartie tragen die Gastgeber*innen und ausstellenden Künstler*innen selbst. Die Musiker*innen treten außerdem ohne Gage auf. Bewusst bleibt der Eintritt zu den Ausstellungsorten dennoch frei, um allen Menschen das Erlebnis von Kunst und Kultur zu ermöglichen.

Unterstützung durch Sponsoring und Spenden

Um trotzdem die Kosten der Veranstaltung zu decken, darf „wirKsam e.V.“ seit vielen Jahren auf die Unterstützung der Volksbank an der Niers als Hauptsponsor der Landpartie am Niederrhein setzen. Aktuell freuen sich die Verantwortlichen außerdem über eine Zuwendung aus dem Fonds „Energie für Kevelaer“. „Die Kosten waren in diesem Jahr unerwartet deutlich höher als in den Jahren zuvor. Das bundesweite Interesse an der Veranstaltung hat merklich zugenommen. Porto und Druckkosten sind somit gestiegen. Die Zuwendung hilft daher sehr, damit die Veranstaltung kostendeckend bleibt“, erklärt Anne van Rennings, die als „wirKsam“-Vorsitzende die Finanzen im Blick hält. „Wir danken unseren Sponsoren und Spendern und freuen uns darüber hinaus stets über weitere Vereinsmitglieder, die mit einer Fördermitgliedschaft eine wertvolle Basis für unsere freie Kulturarbeit gewährleisten.“

Schon jetzt starten die Mitwirkenden und zahlreiche Gastgeber*innen mit den Vorbereitungen für das kommende Jahr. Am Mittwoch, 27. Oktober, treffen sich die Gastgeber*innen 2021 sowie neu Interessierte im KUK-Atelier in Kevelaer zur Nachlese 2021 mit Ausblick auf das nächste Jahr. Eine Anmeldung ist erforderlich, es gilt die 3-G-Regel. „Wir freuen uns über die Kreise, die unsere Landpartie zieht und über die vielen neuen Kontakte, die sich in jedem Jahr ergeben. Es ist ein großartiges Netzwerk entstanden, das stetig weiter wächst“, berichten die Projektleiterinnen Anne van Rennings und Raphaele Feldbrügge.

Bewerbung bis Ende November

Neu interessierte Gastgeber*innen sind jetzt eingeladen sich zu melden, wenn sie Teil der Veranstaltung werden möchten. Potenzielle Gastgeber*innen neuer Ausstellungsorte müssen sich bis Ende November 2021 bewerben. Sie müssen in Kevelaer beziehungsweise den Kevelaerer Ortschaften wohnen oder ihre Werkstatt betreiben, dann kann der private Garten, das eigene Haus oder die Werkstatt vielleicht zum Landpartie-Ausstellungsort werden. Auch Projekte oder Organisationen können möglicherweise Ausstellungsort werden. Eine kurze E-Mail an team@landpartie-niederrhein.de ist der erste Schritt.

Interessierte Künstler*innen, die sich an einem der Ausstellungsorte beteiligen möchten, können sich dann noch bis Ende Januar an einen der Ausstellungsorte oder an die Projektleiterinnen wenden. Sie sollten einen klaren Bezug zur Region oder einen persönlichen Bezug zu ihrem Gastgeber/ihrer Gastgeberin haben. „Einfach mal über unsere Homepage, über Facebook oder persönlich Kontakt zu uns aufnehmen,“ rät Raphaele Feldbrügge, deren Aufgabenschwerpunkt, neben der Grafik besonders das wachsende Künstler*innennetzwerk der Veranstaltung ist. Sie unterstützt gerne auch diejenigen, die noch keinen Kontakt zu einem geeigneten Ausstellungsort gefunden haben. „Dabei können wir natürlich keine Garantien geben. Die Auswahl der Gastaussteller*innen obliegt allein den Gastgeber*innen der Ausstellungsorte – die Chemie muss stimmen.“, so Feldbrügge, „Die Atmosphäre liegt uns besonders am Herzen. Unsere Landpartie soll allen Beteiligten Spaß machen. Das spüren und schätzen auch unsere Besucher*innen.“