Tennis-Damen von Blau Weiß steigen auf

Die Damen des Tennis­club Blau Weiß Kevelaer konnten ihren Aufstieg in die Bezirksklasse A perfekt machen. Mit einem 6:3 Sieg über Dülken standen sie punktgleich mit den Damen aus Wickrath und schafften so den Sprung in die nächsthöhere Liga. Die Frauen spielen seit mehr als fünf Jahren in dieser Zusammensetzung. Man merkt ihnen an, dass sie ein Team stellen, das seinen Sport liebt und kämpfen kann.

D40 steht für Damen mindestens 40 Jahre, wobei die älteste gerade mal 66 Jahre jung ist. Auf die Frage, was sie am meisten an ihrem Mannschaftssport lieben, entgegnen die sportlichen Frau wie aus einem Munde: „Das Siegen und den Sekt unter der Dusche nach jedem Spiel“.

Zum erfolgreichen Team von Blau Weiß Kevelaer gehören Anika Spittmann, Heike Thyssen, Maria Paulik, Petra Rademacher, Susanne Weyers, Christa Konings sowie Tanja More, Mascha Michels, Sille Janßen, Britta Roeloffs und Christiane Voß.