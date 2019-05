Die Debatte um ein strengeres Tempolimit für die Sonsbecker Straße im Bereich der Overberg-Grundschule in Winnekendonk ist beinah so alt wie die Schule selbst. Jetzt allerdings ist die Stadt willens, dort und auch in anderen Teilen des Stadtgebiets Tempo 30 einzuführen. Im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag, 9. Mai 2019, soll die Politik darüber entscheiden.