25 Jahre stand Lambert Köhler an den Beckenrändern des Hallen- und Freibads Temperament eines Vulkans

Lambert Köhler

In diesen Tagen jährt sich der Geburtstag von Lambert Köhler zum 85. Mal. Er starb vor 20 Jahren im Alter von 65 Jahren. Lambert Köhler hatte länger als 25 Jahre in Hallen- und Freibad als Leitender Schwimmmeister am Beckenrand gestanden und ganze Jahrgänge von Kindern mit dem Wasser vertraut gemacht und mindestens zu „Seepferdchen“ ausgebildet. Er gehörte fast zum Inventar der städtischen Bäder. War er nicht da, fehlte er vielen.

Wie gut, dass er nach einer Lehre zum Former noch umgesattelt hatte, nämlich um die bereits erwähnten Seepferdchen und andere Wassersportfreunde gut behütet durch die Wellen pflügen zu lassen. So machte Köhler 1963 sein Hobby zum Beruf. Hobby war für ihn alles, was mit Bewegung im Wasser zu tun hatte. Er trat als Schwimmmeistergehilfe in den Dienst der Stadt Kempen. 1966 legte er erfolgreich die Prüfung zum staatlich geprüften Schwimmmeister an der Sporthochschule Köln ab und wechselte 1974 zur Stadt Kevelaer.

Ein Jahr später trat er in den KSV ein. Jahrelang war er …