Techno zum Anfassen

Kevelaer darf sich auf ein außergewöhnliches elektronisches Ereignis freuen: Am 11. April 2026 veranstaltet Michael Schmitt von der Gastronomie „Herr Lehmann“ die „Amphoria 360° Pre-Party“ im Bühnenhaus ein – einem immersiven Technoerlebnis, das Besucher mitten ins Zentrum der Musik zieht.
Im Mittelpunkt steht eine 360-Grad-Bühne, die das Publikum komplett umgibt. „Wir wollen die ursprüngliche Nähe zwischen DJ und Crowd wieder spürbar machen“, sagt Veranstalter Michael Schmitt. Kein klassisches „Front-of-Stage“, sondern ein gemeinsamer Raum aus Licht, Bass und Energie.
Die Veranstaltung versteht sich als Rückbesinnung auf die Ursprünge der Technokultur: roh, direkt, unverstellt. Die Musik soll nicht einfach gespielt, sondern erlebt werden – mit einer Nähe, die man in klassischen Clubsettings kaum noch findet.
Dass das Konzept ankommt, zeigt die Resonanz: Bereits 20 Prozent der „Jurtenplätze“ waren innerhalb der ersten 48 Stunden vergeben. Wer das Ereignis miterleben möchte, sollte sich frühzeitig um seine Teilnahme kümmern.
Die Amphoria 360° Pre-Party richtet sich an alle, die elektronische Musik nicht nur hören, sondern körperlich erfahren wollen. Am 11.04.2026 wird Kevelaer zum vibrierenden Mittelpunkt eines einzigartigen Klangraums – geschaffen von
Michael Schmitt von der Gastronomie „Herr Lehmann“.
