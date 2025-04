Am 29. Juni wird das Nichtschwimmer- zum Taufbecken Tauffest im Freibad

/ von Michael Nicolas

Sie freuen sich schon auf das erste Tauffest im Kirchenkreis Kleve: Cristina Kielich, Karin Dembek, Klaus Schürmanns, Marcus Hoppe, Yvonne Brück und Andreas Baers (Bereich Schule und Sport der Wallfahrtsstadt Kevelaer) (v.l.). Foto: nick

Dass im Kevelaerer Freibad nix los ist, kann man nun wirklich nicht sagen. An sonnigen Tagen gehen hier bis zu 2.000 Menschen baden, sagt Schwimmmeister Marcus Hoppe. Am Sonntag, 29. Juni, könnten ab 14.30 Uhr noch ein paar besondere Badegäste hinzukommen. Dann wird es hier ein „regionales Tauffest“ geben, erstmals in der Region und organisiert für die Südregion des Kirchenkreises Kleve durch die evangelischen Kirchengemeinden Kevelaer und Issum in Zusammenarbeit mit dem Bäderverein Kevelaer und der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Das Nichtschwimmerbecken an der Dondertstraße soll dann zum Taufbecken werden. „Wir freuen uns, wenn viele Familien zum regionalen Tauffest der evangelischen Kirchen kommen und ihre Kinder vom Säugling bis zum Schulkind im Schwimmbad in Kevelaer taufen lassen möchten“, heißt es von der Kevelaerer Pfarrerin Karin Dembek, Vikarin Cristina Kielich und Pfarrerin Yvonne Brück aus Issum. Und natürlich könnten sich auch Jugendliche und Erwachsene an diesem Tag taufen lassen. Alle seien eingeladen, „diesen besonderen, bunten und lebendigen Gottesdienst mitzufeiern“.

Bädervereinschef Klaus Schürmanns, der von einem solchen Tauffest las und die Idee an Pfarrerin Karin Dembeck herantrug, kennt seine Kevelaerer und rechnet damit, dass am 29. Juni etliche Wallfahrtsstädter neugierig genug sind und „kucken kommen“. Die beiden evangelischen Pfarrerinnen und die Vikarin wünschen sich ein buntes Familienfest und betonen ausdrücklich, dass Ball spielen oder Pommes essen auf der Picknickdecke dem Gottesdienst nicht sch…