Evangelischer Kirchenkreis Kleve lädt am 14. Juni zu einem besonderen Familiengottesdienst ein Taufen im Wasser: Großes Tauffest im Kevelaerer Freibad

Textunterschrift

/ von Rudolf Beerden



Ein Fest für die ganze Familie

Kevelaer. Ein ungewöhnlicher, aber umso lebendigerer Ort für ein kirchliches Ritual: Das Kevelaerer Freibad wird am Sonntag, 14. Juni, um 11 Uhr zur Kulisse für ein großes Tauffest des Evangelischen Kirchenkreises Kleve. Insgesamt 18 Kinder, Jugendliche und Erwachsene möchten sich taufen lassen, zusätzlich wird ein Kind gesegnet.

Die Taufen sind eingebettet in einen fröhlichen Familiengottesdienst, der bewusst offen und niedrigschwellig gestaltet ist. „Wir möchten Kirche dort erlebbar machen, wo Menschen zusammenkommen“, heißt es aus dem Kirchenkreis.

Vier Taufstellen im Wasser

Getauft wird direkt im Nichtschwimmerbecken – und zwar gleichzeitig an vier verschiedenen Stellen. So entsteht eine besondere Atmosphäre zwischen persönlichem Moment und gemeinschaftlichem Erlebnis. Währenddessen können sich die Besucherinnen und Besucher frei auf dem Gelände bewegen und das Fest aktiv mitgestalten.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Rund um die Taufen gibt es mehrere kreative und besinnliche Stationen:

– Fürbitten können formuliert und aufgeschrieben werden

– Namensbändchen werden gestaltet

– Waschlappen lassen sich individuell bedrucken

Bereits am Eingang erhalten alle Gäste ein Armband, das sie sichtbar als Teil der Taufgemeinschaft kennzeichnet.

Erinnern, feiern, dazugehören

Neben den Täuflingen sind auch alle eingeladen, die sich an ihre eigene Taufe erinnern möchten. Das Tauffest richtet sich bewusst nicht nur an Kirchenmitglieder, sondern an alle Interessierten aus Kevelaer und Umgebung.

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von einer Band aus Issum. Geleitet wird die Feier von Pfarrerin Yvonne Brück, Pfarrerin Karin Dembek, Prädikant Dirk Elsenbruch und Vikarin Cristina Kielich.

Anmeldung noch möglich

Kurzentschlossene können sich noch bis Donnerstag für eine Taufe anmelden. Der reguläre Schwimmbadbetrieb läuft während der Veranstaltung weiter.

Der Evangelische Kirchenkreis Kleve bedankt sich ausdrücklich beim Bäderverein und der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Unterstützung bei der Organisation dieses besonderen Ereignisses.

Interessierte finden weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung über den bereitgestellten Online-Link —>> Anmeldung Tauffest 2026 <<— [/av_textblock] [/av_one_full]