Andersformatiger evangelischer Gottesdienst im Freibad der Wallfahrtsstadt Taufe in Kevelaer mal anders

/ von Kevelaerer Blatt

Karin Dembek und Cristina Kielich bei den Taufen. Foto: gee

Sonntagmittag im Freibad. Es ist ein sehr heißer Sommertag. Es herrscht Trubel und Heiterkeit. Der Rasen und die Schwimmbecken sind gut gefüllt. Und doch ist es anders hier. Ein Teil des Nichtschwimmerbeckens ist separiert für die Taufen, die hier gleich stattfinden sollen.

Schon seit einiger Zeit bieten die evangelischen Kirchengemeinden im Kreis Kleve andersformatige Gottesdienste und Veranstaltungen an. Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde Kevelaer bemerkten, dass die neuen Formate gut angenommen werden, und man probiert weiter.

Nun also sollte es ein Tauffest im Freibad sein. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Issum bereitete die Kevelaerer Kirchengemeinde dieses Fest vor und lud für Sonntag, 29. Juni 2025, 14.30 Uhr, zu einem besonderen Gottesdienst an einem besonderen Ort ein, nämlich in das Kevelaerer Freibad.

Die Taufgemeinde war wegen der heißen Temperaturen locker gekleidet. Zur Taufe im Nichtschwimmerbecken stiegen Eltern und Paten mit ins Becken. Es waren sieben Kleinkinder und Jugendliche bis 17 Jahre, die diese Gelegenheit nutzten, um sich hier taufen zu lassen.

Die 17-jährige Madja Neumann hatte von der Taufe im Freibad durch die Medien erfahren und entschloss sich nun zur Taufe an diesem Ort. In ihrer Familie durften die Kinder selbst entscheiden, ob sie si…