Es klingt wuselig, als ich Tatjana van Went am Telefon erwische. „Wir sind mitten drin im Megaumzug“, ließ sie trotz der Hektik ihr charakteristisches Lachen hören, das in der Wettener und Kevelaerer Kunstszene seit Jahren bekannt ist. „Das Atelier ist quasi schon drüben. Wir haben den Schlüssel von einer Scheune, und das Erste ist quasi schon raus“, erzählt die 40-Jährige. Nach zehn Jahren in Wetten hat Tatjana van Went entschieden, mit ihrem Mann und den drei Söhnen ihre Zelte in der Kevelaerer Ortschaft abzubrechen und von der Grünstraße, wo auch ihr Atelier war, nun nach Kalkar zu ziehen.