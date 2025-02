Tagungen, Firmenevents, Kongresse

Das Konzert- und Bühnenhaus in der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist ein idealer Ort für verschiedenste Firmenevents – von festlichen Weihnachtsfeiern über kreative Workshops bis hin zu großen Kongressen.

Die vielseitige Veranstaltungslocation bietet den passenden Rahmen für jedes Event, egal ob es sich um eine kleine, exklusive Veranstaltung oder ein großes, festliches Event handelt.

Vielfältige Raumkonzepte

Mit flexiblen Raumgestaltungen, hochmoderner Technik und einem professionellen Service-Team erfüllt das Konzert- und Bühnenhaus alle Anforderungen für Unternehmensveranstaltungen.

Für Firmenfeiern, wie etwa eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier, eignet sich das lichtdurchflutete Foyer optimal für Empfänge und geselliges Beisammensein.

Die Foyer-Empore und der Gastrobereich bieten sich für kleinere Besprechungen oder Networking-Events an. Der Innenhof ist eine hervorragende Ergänzung als Empfangs- oder Pausenbereich und lässt sich auch für sommerliche Firmenfeiern oder kleinere Veranstaltungen im Freien nutzen.

Für größere Firmenevents oder Kongresse steht der großzügige Saal 1 mit Bühne zur Verfügung, während Saal 2 besonders gut für kleinere, exklusive Events oder Workshops geeignet ist. Die Räumlichkeiten lassen sich zudem flexibel kombinieren, um die Kapazitäten an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.

Präsenz, Hybrid, Digital

Ein besonderes Highlight des Konzert- und Bühnenhauses ist die Möglichkeit, Veranstaltungen sowohl in Präsenz als auch hybrid oder vollständig digital durchzuführen. So können Firmenevents an jedem Ort und für jedes Teilnehmerformat optimal umgesetzt werden, unabhängig davon, ob es sich um ein internes Team-Event, eine Konferenz oder eine Veranstaltung für Kunden und Partner handelt.

Das erfahrene Team des Hauses begleitet jedes Event von der ersten Idee bis hin zur professionellen Umsetzung. In enger Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass jedes Firmenevent reibungslos verläuft und den gewünschten Erfolg erzielt.

Individuelles Catering

Ein Get-Together-Kaffeeempfang vor einer Tagung oder ein Sektempfang bei einem Firmenjubiläum?

Der hausinterne Gastronom unterstreicht jede Veranstaltung mit Speisen, Getränken und erfüllt persönliche Vorstellungen und Wünsche.

Von kleinen Speisen, Fingerfood und Canapés bis zu einer großen Buffetauswahl bietet Marc Moors eine hochwertige Auswahl an regionalen und saisonalen Speisen. Der Verzicht auf Einwegprodukte unterstreicht die Nachhaltigkeit auch im Bereich des Caterings.

Das letzte Quartal des Jahres ist besonders gefragt. Um Wunschtermine zu sichern, empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen.

Die Flexibilität und Expertise des Konzert- und Bühnenhauses Kevelaer bieten die ideale Grundlage, um ein Event in einem einzigartigen Ambiente zu realisieren.

Anfragen können gerne per E-Mail an kultur@kevelaer.de gesendet oder telefonisch unter 02832 122-800 gestellt werden.