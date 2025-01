Michael Schmidt verrät mehr über „Amphoria“ Tagesfestival in Kevelaer

/ von Lisa Schweren

Das Plakat zum Tagesfestival Grafik: UselessGuys

Die Veranstaltungsreihe „Amphoria“ zieht in diesem Jahr vom Konzert- und Bühnenhaus in den Schwarzen Bruch ( das KB berichtete ). Am 21. Juni 2025 ab 14 Uhr startet das Tagesfestival mit einer „Mischung aus Kreativität und Musik“, wie Veranstalter Michael Schmidt verspricht.

Für das Festival soll es eine klare musikalische Linie geben, und wie die aussehen wird, wurde mit der Ankündigung der ersten Künstler klarer. Mit dabei sind „Moonbootika“. Das DJ-Duo aus Hamburg tritt seit 2002 gemeinsam auf und wird auch in Kevelaer sein Können zeigen. Schmidt verrät über die musikalische Richtung außerdem, dass es mehr melodische statt harte Electro-Musik geben soll. „Es soll auch für Leute, die keine Electro-Musik hören, einen Zugang geben“, erklärt Schmidt. Für das weitere Line-up will er über den Tellerrand hinausschauen und weitere nationale wie internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren.

Auf dem Gelände selbst soll das Motto „Natur trifft Technik“ sein. Alles, was für das Festival gebraucht wird, muss am Schwarzen Bruch zwischen den Bäumen erst einmal gebaut werden. Dazu gehören sollen viele LEDs, die den Wald ausleuchten. Dieser soll als Kulisse genutzt und hervorgehoben werden. „Wir hatten schon immer schöne Bühnen, aber jetzt wird es noch interessant…