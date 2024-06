Tag der offenen Tür bei der VHS

Der neue „VHS-Campus“ in der Hevelingstraße 123 in Goch öffnet für alle Interessierten am 7. Juli 2024 von 14 bis 17 Uhr seine Türen und hat ein vielseitiges Programm für Erwachsene und Kinder, Teens und Junggebliebene und alle dazwischen: „Es wird informativ, vielseitig und kreativ“, verspricht der Zweckverband Goch, Kevelaer, Uedem, Weeze.

Den musikalischen Auftakt macht die VHS-Band „BRASS and MORE“ um 14 Uhr mit einem Konzert. Im Anschluss sind Interessierte dazu eingeladen, die verschiedenen Musikinstrumente zu testen. Erwachsene und Kinder können hier auch erfahren, wie sie selbst Teil der Band werden können.

Wie vielfältig und interessant künstlerische Darstellungsformen sein können, kann selbst ausprobiert werden. Dabei entsteht in nur wenigen Schritten eine ganz individuelle Postkarte, die die VHS gerne als Gruß für die Besucherinnen und Besucher versendet. Eine Tür weiter sind Gäste dazu eingeladen, einen vielseitig einsetzbaren kleinen Alltagshelfer aus Stoff zu nähen – egal ob mit oder ohne Vorerfahrungen, ein Gelingen ist garantiert.

Wer die neue Lehrküche im VHS-Campus sehen möchte, kann auch sogleich die Gelegenheit nutzen und Kekse dekorieren. Alles steht bereit, damit es bunt, schokoladig oder einfach nur zuckersüß werden kann.

Im Obergeschoss informiert die VHS über ihr vielfältiges Veranstaltungsangebot, beantwortet Fragen und nimmt auch gerne Wünsche und Kritik entgegen. Zudem können Besucherinnen und Besucher beim Einbürgerungstest mitmachen und herausfinden, wie gut die eigenen Kenntnisse der deutschen Kultur und Geschichte sind.

Mit einem Info-Stand ist auch die Verbraucherzentrale NRW im Kreis Kleve – „mobil & digital“ – dabei und informiert über ein aktuelles Thema: Untergeschobene (Glücksspiel-)Verträge mit personenbezogenen Daten. Informativ wird es auch am Stand der Regionalgruppe des Vereins „Naturgarten e.V.“ Hier können sich Erwachsene und Kinder davon begeistern lassen, wie vielfältig, schön und nützlich Wildblumen sein können und für den Balkon oder Garten Wildblumen-Samenbomben fertigen.

Beim Eltern-Kind-Yoga gilt es den eigenen Körper zu aktiveren. Eine VHS-Dozentin gibt Einblicke in verschiedenen Bewegungsabläufe und Entspannungspositionen. Die Matten liegen bereit!

Ebenfalls im Obergeschoss stellt der Ikebana-Kurs der VHS einige florale Stücke aus und gewährt einen Blick über die Schulter beim Erstellen von Blumenarrangements.

Wer Sorge hat, den VHS-Campus nicht auffinden zu können, kann beruhigt sein und einfach den Dudelsacktönen folgen. Darüber hinaus warten noch weitere Überraschungen und Aktion auf die Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist frei und alle Aktionen sind kostenlos.

Parallel findet gegenüber des VHS-Gebäudes vor dem katholischen Gemeindehaus ein Begegnungsfest statt, das neben Essen und Getränken auch ein vielfältiges Angebot für Kinder hat. Es lohnt sich also nach Pfalzdorf zu kommen!

Für weitere Informationen zu der Veranstaltung: www.vhs-goch.de und @vhs.goch (Instagram).