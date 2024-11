Tag der offenen Tür an der Gaesdonck

Ein großer, parkähnlicher Campus, motivierte Lehrer und Pädagogen, technisch moderne Unterrichtsräume, die hauseigene Musikschule, Kunstateliers, eine Schwimmhalle, zwei Sporthallen, eine angegliederte Reithalle, eine Berghütte in der Schweiz und vieles mehr – das private Internatsgymnasium „Collegium Augustinianum Gaesdonck“ hat direkt an der niederländischen Grenze in Goch nicht nur eine ungewöhnliche Lage, in manchen Aspekten verbringen die Schülerinnen und Schülern dort auch eine besondere Schulzeit.

30. November

Am Gaesdoncker Tag der offenen Tür kann man sich von der Atmosphäre auf dem Gaesdoncker Campus auch in diesem Jahr ein eigenes Bild machen: Am Samstag, 30. November 2024, ist die Gaesdonck von 10 Uhr bis 14.30 Uhr für Besucher geöffnet.

„Viele Klassen haben Aktivitäten vorbereitet und ein umfangreiches Programm zusammengestellt, mit dem die Schul- und Internatsgemeinschaft „ihre Gaesdonck“ vorstellen möchte“, sagt Lehrer Thomas Weber.

Er gehört zum Vorbereitungsteam und er sowie seine Kolleginnen und Kollegen haben derzeit alle Hände voll zu tun: Mit zahlreichen Angeboten sowie Führungen durch Schule und Internat sollen die Besucherinnen und Besucher aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, auf der Gaesdonck zu leben und zu lernen.

Die Kinder können beispielsweise einen Mitmach-Unterricht der 5. Klasse erleben, neue Fächer von Latein bis Informatik kennenlernen, Skelette im 3D-Drucker herstellen, musikalisch oder künstlerisch kreativ werden sowie die vielfältigen Sportmöglichkeiten der Gaesdonck selbst ausprobieren.

Ein Höhepunkt des Tages ist sicher der Auftritt der Gaesdoncker Bigband und die Begrüßung durch Schul- und Internatsleitung um 12 Uhr in der Gaesdoncker Aula.