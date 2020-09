Zwischen Sonntag, 30. August 2020, 15 Uhr, und Montag, 31. August 2020, 17 Uhr, haben unbekannte Täter ein Loch in den Kraftstofftank eines an der Ladestraße geparkten Mazdas gebohrt. So konnten der oder die Täter das Benzin des kurz zuvor vollgetankten Fahrzeuges in ein anderes Behältnis umfüllen und entwenden. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.