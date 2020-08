Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Samstag, 15. August 2020, gegen 3.53 Uhr, das Oberlicht der Eingangstür einer Werkstatt an der Feldstraße ein und lösten dabei den Alarm aus. Vermutlich durch den Alarm verschreckt, flüchteten die Unbekannten ohne weiteren Schaden anzurichten in nicht bekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.