Zwischen Freitag, 3.Januar, 12.15 Uhr, und Samstag, 4.Januar, 15 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter in Twisteden die Badezimmerscheibe eines freistehenden Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus an der Dorfstraße. Es wurden mehrere Schränke erfolglos durchsucht. Die Täter verließen das Haus ohne Beute. Hinweise an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.