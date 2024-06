Täter entwenden mehrere Kupferteile

Im Zeitraum von Freitag, 21. Juni 2024, 16 Uhr, und Samstag, 22. Juni 2024, 9.30 Uhr, kam es in Kevelaer an der Regerstraße zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Grundstück an der Regerstraße und beschädigten dort einen Kupferbrunnen. Mit mehreren Teilen des Brunnens entfernten sich die Täter.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.