Thomas „Rosi“ Roest lädt zum Lauf ein „ Sylvesterlauf “ in Kervenheim

/ von Lisa Schweren

Thomas „Rosi“ Roest freut sich auf dem Lauf zum Jahresende. Foto: LS

Einer der beliebtesten guten Vorsätze für ein neues Jahr ist und bleibt der Sport. Doch dank Thomas „Rosi“ Roests „Sylvesterlauf“ muss man gar nicht bis zum ersten Januar warten.

Die Geschichte des „Sylvesterlaufs“ startete 2011 mit dem nullten Mal, wie Roest es selber nennt. Er und seine Freunde liefen regelmäßig beim Lauf am Silvester im Pfalzdorf mit. Als dieser nicht stattfand, beschlossen sie spontan, einfach alleine von Kervenheim nach Sonsbeck zu laufen. „Damals waren wir 13 Läufer und zwei Hunde“, erinnert sich Roest im KB-Gespräch zurück.

Im nächsten Jahr wurde Roest dann in der Weihnachtsmesse von seinem Nachbarn gefragt, ob wieder ein Lauf geplant sei. So lud Roest erneuert ein. Start- und Zielpunkt dabei seine eigene Garage. Rund 80 Menschen kamen und Roest wurde schnell klar, dass seine Garage als Veranstaltungsort nicht ausreichen würde. Im folgenden Jahr zog er so auf den Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses um.

Seitdem findet nun jeder Lauf dort statt. Erst nur in Zelten auf dem Vorplatz und nach einem besonders windigen Jahr auch im Gerätehaus selber. „Es ist wirklich eine richtig coole Veranstaltung geworden“, sagt Roest, wenn er an die vergangenen Jahre z…