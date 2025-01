Spenden retten Leben „ Sylvesterlauf “ in Kervenheim

/ von Lisa Schweren

Thomas “Rosi” Roest mit der Spendenbox. Foto: LS

Sportlich aus dem Jahr ging es in Kervenheim. Zum wiederholten Male fand dort der „Sylvesterlauf“ statt ( das KB berichtete ). Bereits um 11 Uhr trafen sich Freiwillige zum Aufbau. Veranstalter Thomas „Rosi“ Roest erzählt: „Jeder weiß, was zu tun ist.“ So war der Aufbau bereits nach einer Stunde erledigt und man konnte noch entspannt zusammenstehen, bevor es um 13 Uhr losging.

Das schlechte Wetter am letzten Tag des Jahres 2024 hielt die Läuferinnen und Läufer nicht auf. 89 Menschen und acht Hunde drehten ihre Runden in Kervenheim. Insgesamt 160 Leute waren gekommen, um sich im alten Jahr noch einmal zu sehen. Besonders gefreut hat sich Roest über einen Läufer, der extra aus Aldekerk gekommen war und auch beim nächsten Mal wieder dabei sein will.

Wie in den vergangenen Jahren wurden auch 2024 wieder Spenden gesammelt. Diese sollen für die Wartung der zwei öffentlichen Defibrillatoren in Kervenheim genutzt werden. „Die Leute haben gut Spenden dagelassen“, freut sich Roest über das Ergebnis.

Die Spenden wurden in einer selbstgebauten Spendenbox gesammelt und gemeinsam am Ende des Laufes gezählt. In diesem Jahr hat Roest aber auch abseits des Laufes größere Spenden erhalten. Unter anderem vom Kervenheimer Unternehmen „LIGHTON“ und von „Honig Franz“.

Tim Kelm, Geschäftsführer von LIGHTON, hatte mit seinem Team einen Erste-Hilfe-Kurs abgelegt und dabei gelernt, w…