SV Viktoria: Sieg beim Walking Football

Der traditionsreiche Sportverein Viktoria Winnekendonk hat seit einem halben Jahr eine neue Abteilung: Walking Football (das KB berichtete). Die noch junge Mannschaft konnte jetzt direkt einen großen Erfolg feiern – beim ersten offiziellen Turnier in Geldern-Vernum holte das Team den Turniersieg.

Was ist Walking Football?

Walking Football ist eine Fußballvariante, die 2011 in England entstand und sich speziell an ältere Fußballer ab 50 Jahren richtet. Das Besondere: Laufen ist verboten, es darf nur gegangen werden – ein Fuß muss dabei immer den Boden berühren.

Grätschen und harter Körperkontakt sind ebenso untersagt wie das Spielen des Balls über Hüfthöhe.

Gespielt wird ohne Torwart auf einem 42 x 21 Meter großen Feld. Die Tore sind 3 Meter breit und 1 Meter hoch, der Torraum darf nicht betreten werden. Ein Spiel dauert viermal 15 Minuten.

Gesundheit steht im Vordergrund

Walking Football fördert das Herz-Kreislauf-System und schont zugleich die Gelenke. Gerade für ältere Sportlerinnen und Sportler bietet die Sportart die Möglichkeit, weiterhin aktiv Fußball zu spielen, ohne das Verletzungsrisiko eines normalen Spiels einzugehen. In der Winnekendonker Mannschaft ist der älteste Spieler fast 80 Jahre alt – ein Beweis, dass Fußball keine Frage des Alters sein muss.

Trainingszeiten und Gemeinschaft

Das Team trainiert zweimal pro Woche und freut sich über neue Mitspielerinnen und Mitspieler. Die Gemeinschaft steht dabei im Vordergrund – viele Spieler sind seit Jahrzehnten im Verein aktiv und schätzen die neu gewonnene Möglichkeit, auch im Alter gemeinsam Sport zu treiben.

Turniersieg in Vernum

Am Freitag nach Christi Himmelfahrt trat die Walking Football-Mannschaft von Viktoria Winnekendonk zu ihrem ersten offiziellen Turnier in Geldern-Vernum an. Nach drei Siegen in der Vorrunde und einem Erfolg im Halbfinale stand das Team im Endspiel den Old Stars von VVV-Venlo gegenüber. Mit einem souveränen 5:2 sicherten sich die Winnekendonker den Turniersieg und feierten diesen Erfolg gebührend.

Fazit

Mit Walking Football bietet Viktoria Winnekendonk eine attraktive Möglichkeit für ältere Fußballbegeisterte, aktiv zu bleiben und Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein. Der erfolgreiche Turnierauftakt zeigt: Die neue Abteilung ist sportlich und menschlich ein voller Gewinn für den Verein und die Region.