Im Rahmen der Aktionstage „Sucht hat immer eine Geschichte“ finden vom 15. – 31. August 2023 Veranstaltungen zum Thema „Sucht im Alter“ statt. Ziel dieser Aktionstage ist die Information der Bevölkerung über Süchte, deren Entstehung und Vorbeugung im Alter. Das Thema wird immer wichtiger, denn die Anzahl älterer Menschen in der Bevölkerung steigt. Die Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Kleve wird getragen von der Diakonie im Kirchenkreis Kleve und dem Caritasverband Kleve. Gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern bietet die Fachstelle während den Aktionstagen Veranstaltungen zur Suchtvorbeugung an.

Während der Auftaktveranstaltung im Kolpinghaus Kleve am 15. August informieren zwischen 17 und 19.30 Uhr im Rahmen eines Marktes der Möglichkeiten die Kriminalpolizei Kalkar, das AWO-Seniorenbüro Kevelaer, die Fachstelle Suchtvorbeugung im Kreis Kleve sowie das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Niederrhein. Apotheker Dr. Heiko Buff spricht über die Abhängigkeit durch psychoaktive Medikamente im hohen Alter. Anmeldungen zur Auftaktveranstaltungen nimmt Leonie Lamers per Email unter l.lamers@caritas-kleve.de entgegen.

Begleitende Plakat-Aktion

Die Aktionstage begleitet eine Plakat-Aktion. Sieben Plakate illustrieren mögliche Süchte im Alter, sie werden vom Caritasverband Kleve, der Diakonie im Kirchenkreis Kleve und dem AWO-Kreisverband Kleve an verschiedenen Orten im Kreis ausgestellt. Eine Woche lang, ab dem 21. August, präsentieren die Büchereien Keuck in Geldern, Völcker in Goch und Bercker in Kevelaer Thementische mit Biografien und Fachliteratur.

Die Aktionstage richten sich an ältere Menschen, deren Angehörige sowie Fachkräfte und Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. „Sucht kennt keine Altersgrenzen“ heißt es bei einer Kooperationsveranstaltung der Fachstelle mit der Selbsthilfegruppe „Gemeinsam ohne Alcohol“ in Kevelaer, die am Montag, 21. August, um 19 Uhr im Klostergarten stattfindet.

Am Montag, 28. August, bespricht der Seniorentreff Goch im Begegnungshaus M4 die positiven Seiten des Alterns ab 15 Uhr. Der Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit der Stadt Goch widmet sich in einer öffentlichen Sitzung dem Thema am Dienstag, 29. August, ab 18 Uhr im Ratssaal. Die Fachstelle für Suchtvorbeugung informiert dort über ihre Arbeitsschwerpunkte, insbesondere über „Sucht im Alter“. Im Rahmen eines „Gesprächs im Blauen Salon“ des Fachausschusses Erwachsenenbildung und der Fachgruppe Älterwerden im Evangelischen Kirchenkreis Kleve heißt es „`Berauscht´ – mit Freude älter werden“, ab 15 Uhr in der Niersstraße 1 in Goch. Das Programmheft zu den Aktionstagen ist beim Caritasverband Kleve und der Diakonie in Geldern erhältlich.

Vermeidung von Suchtursachen

Die Aktionen im Kreis Kleve sind Teil einer Öffentlichkeitskampagne des Landes Nordrhein-Westfalen. Deren Leitsatz „Sucht hat immer eine Geschichte“ besagt, dass Sucht nicht mit der Einnahme einer Substanz anfängt und auch nicht mit deren Absetzen aufhört. Die Veranstaltungen zeigen Wege zur Vermeidung von Suchtursachen im Alter auf.

Die Aktionstage finden jährlich in wechselnden NRW-Regionen statt. Ins Leben gerufen und bis heute koordiniert werden die Aktionstage von der Landesfachstelle Suchtprävention NRW (ginko Stiftung für Prävention). Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit zur Landeskampagne seit vielen Jahren finanziell.