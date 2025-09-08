Sturz mit Pedelec

Am Freitag, 5. September 2025, kam es gegen 16.05 Uhr am Fährsteg in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einem Pedelec den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg und kam dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, zu Fall. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden.