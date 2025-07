Sturz mit Motorroller

An der Kreuzung Et Grotendonk / Schloß-Wissener-Straße kam es am Sonntag, 20. Juli 2025, gegen 16.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Eine 65-jährige Frau aus Krefeld befuhr mit einem Motorroller die Straße Et Grotendonk in Fahrtrichtung Schloß-Wissener-Straße und verlor, nach aktuellem Kenntnisstand, aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über den Motorroller.

Die Frau stürzte zu Boden, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht.