Als sich die Pforten zum Audimax-Forum der Hochschule Rhein-Waal in Kleve öffneten, gab es für die Studierenden kein Halten mehr. Von allen Seiten strömten rund 400 Kommilitonen ins Hörsaalgebäude und wurden dort bereits von 44 Ausstellern freudig erwartet. Bei der neunten Auflage von „Studierende treffen Wirtschaft“ standen Praktikumsplätze und Bachelorthemen, aber auch ganz konkrete künftige Arbeitsplätze im Mittelpunkt. Denn, so der Grundgedanke der beliebten und etablierten Veranstaltung des Fördervereins Campus Cleve: Je eher Studierende der Hochschule Rhein-Waal und Unternehmen der Region zusammenfinden, desto besser.

Dies betonten auch Wilfried Röth vom Vorstand des Fördervereins und Geschäftsführerin Brigitte Jansen in ihrer gemeinsamen Begrüßung auf Deutsch und Englisch. Prof. Dr. Oliver Locker-Grütjen, Präsident der Hochschule Rhein-Waal, rief Studierende und Unternehmen auf, die Chancen dieses Nachmittags zu nutzen und miteinander in Gespräch zu kommen. Dieser Bitte ließen beide Seiten bis in die Abendstunden hinein gerne Taten folgen.

Nicht nur die Studierenden freuten sich über die Gelegenheit, viele Firmen der Region und ihre Mitarbeiter kennenzulernen, auch die Unternehmen waren begeistert vom großen Andrang auf „Studierende treffen Wirtschaft“. Marcus Reintjes, Steuerberater bei „Brammen Reintjes Diks“, war auch in diesem Jahr wieder gerne dabei. Er hat in der Vergangenheit bereits einen Studierenden der Hochschule Rhein-Waal für sein Unternehmen gewinnen können und freute sich auch dieses Mal wieder über viele gute Gespräche. Marcus Trappe vom „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ war stellvertretend für seine Mitgliedsunternehmen vor Ort. Sein Resümee lautet: „Ich habe selten eine vergleichbare Veranstaltung mit so viel Zulauf erlebt.“ Er konnte zahlreiche Kontakte für die Mitgliedsunternehmen knüpfen und Informationen zu den beruflichen Möglichkeiten an die Studierenden weitergeben. Zu viert waren die Aussteller von Agrobusiness durchgehend in Gesprächen.

Susanne Pimingstorfer von der Kevelaerer „Walther Faltbox Gruppe“, freute sich nicht nur über die Möglichkeit, Gespräche mit den Studierenden führen zu können, sondern auch über den Austausch mit weiteren Ausstellern. „Das ist gerade beim Thema Fachkräfte enorm wichtig“, betonte Pimingstorfer. Sandra Kimm-Hamacher (Stadt Rees / Wirtschaftsforum Rees e.V.) resümiert, dass sie in drei Stunden etwa 70 Gespräche mit Studierenden geführt und über die Jobmöglichkeiten in Rees informiert habe. Sie empfand die Studierenden als überaus interessiert und ist sich sicher, dass sich aus den Gesprächen viele Folge-Kontakte entwickeln werden.