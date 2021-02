Studierende der Hochschule Rhein-Waal entwickeln nachhaltige Ideen

Der Blumengroßhandel „Eurofleurs Elbers GmbH & Co KG“ möchte seine Flächen für Produktion, Logistik und Vertrieb vergrößern und setzt dabei besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit.

Wie kann es gelingen trotz langer Hitzeperioden und sinkendem Grundwasserspiegel, möglichst nachhaltig mit der Ressource Wasser umzugehen? Vor dieser Herausforderung stehen im Moment zahlreiche Unternehmen. Bei einem – coronabedingt rein digitalen – Workshop initiiert vom Projekt „StartGlocal“ haben Studierende der Hochschule Rhein-Waal diese Fragen diskutiert und im Dialog mit dem Unternehmen aus Kevelaer erste Ideen entwickelt.

Geschäftsleiterin Ann Elbers zeigt sich beeindruckt von der Kreativität und der Expertise der Studierenden: „Das Projekt hat uns einerseits in unseren eigenen Ideen für eine nachhaltigere Wassernutzung bestärkt und hat uns auf der anderen Seite auch über den Tellerrand hinausblicken lassen. Es war sehr spannend, so neue Perspektiven und auch neues Fachwissen kennenzulernen, und es hat auch einfach jede Menge Spaß gemacht.“ Auch die Studierenden waren begeistert von dieser Chance in „echten“ Unternehmen, an „echten“ Problemen zu arbeiten.

Eine der elf Studierenden wird im Nachgang an den „Pressure Cooker Day“ ihre Abschlussarbeit im Zuge eines Praktikums bei dem Blumengroßhändler schreiben. Die Studentin Ruvimbo Munashe Kapurura sieht das als einmalige Chance: „Ich hatte am Anfang keine genaue Vorstellung davon, was mich bei dem Workshop erwarten würde, und jetzt bin ich total froh, mitgemacht zu haben. An echten unternehmerischen Problemen zu arbeiten und Vorschläge zu erarbeiten, die am Ende tatsächlich umgesetzt werden könnten – das ist eine absolut einmalige Erfahrung für mich.“

Das Projekt „StartGlocal – Global Spirit for Local Start-ups“ wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Nachhaltigkeit stehe für das Projektteam an erster Stelle: So solle für jeden Meilenstein in einem Projekt ein Baum hin zu einem „Start Glocal Forest“ gepflanzt werden.

Mit Eurofleurs sei jetzt der „Herbstapfel Gravensteiner“ als nächster Baum im StartGlocal Forest gepflanzt worden.