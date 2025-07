Studienexkursion

Der Vorstand des Vereins für Museumsförderung Kevelaer e.V. hat eine seiner traditionellen und beliebten Studienexkursionen für das Jahr 2025 vorbereitet und plant eine Fahrt nach Essen. Am 13. September um 8 Uhr fährt der Bus ab der Busankunft am Bahnhof in Kevelaer los. Zunächst geht es zu einem zünftigen Frühstück ins Hotel van der Valk in Moers. Danach geht es weiter in den Essener Stadtteil Bredeney. Dort erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine sachkundige Führung durch die Villa Hügel, das ehemalige Wohn- und Repräsentationshaus der Industriellenfamilie Krupp. Im Anschluss führt der Weg auf die andere Ruhrseite, dort können die Teilnehmenden die mittelalterliche Stadt Werden mit der Basilika St. Ludgerus auf eigene Faust erkunden, bevor es gegen 16.45 Uhr zurück nach Kevelaer geht.

Wenige Plätze sind noch frei. Wer Interesse hat, darf sich per Mail (info@museumsfoerderung-kevelaer.de) oder persönlich zu den Öffnungszeiten des Museumssekretariats anmelden. Anmeldeschluss ist Freitag, der 15. August 2025. Vereinsmitglieder bezahlen 33 Euro, Nichtmitglieder 48 Euro für Bus, Frühstück und Führung in der Villa Hügel.