Am Montag, 2. Juli 2018, gegen 14.20 Uhr geriet auf einem Feld an der Straße Am Rüst eine Strohpresse in Brand. Das Feuer breitete sich auf dem abgeernteten vier Hektar großen Feld aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte das Ausbreiten des Feuers auf einen angrenzenden Bauernhof und den Wald verhindern.