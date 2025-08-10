Strömungsretter für die DLRG

Durch eine Spende der Volksbank an der Niers kann die DLRG-Ortsgruppe Kevelaer den nächsten Schritt im Bereich Bevölkerungsschutz gehen und Strömungsretter ausbilden.

Diese sind ausgebildet, sich in Strömungen und überfluteten Gebieten fortzubewegen, aber auch den Wasserverlauf zu lesen, um so Mensch und Tier zu retten.

Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Kevelaer, überreichte das erste Strömungsretterpaket an Paul Christiaens, stellvertretender Einsatzleiter. „Wir bedanken uns herzlich für die Spende und freuen uns noch vielseitiger aufgestellt zu sein“, heißt es aus der Ortsgruppe.