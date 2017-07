Streitschlichtung am Gymnasium

In einer Arbeitsgemeinschaft lernen Achtklässler in Konflikten zu vermitteln

An einer Schule kommt es unweigerlich zu Streit zwischen Schülern. Am Kardinal-von-Galen-Gymnasium (KvGG) in Kevelaer besteht in Streitfällen die Möglichkeit, zur Streitschlichtung zu gehen.

Neuntklässler des KvGG werden in einer Arbeitsgemeinschaft von den Lehrern Cornelia Kleff und Paul Wans darauf vorbereitet, einen Streit zu schlichten. Themen sind Gewalt unter Schülern, Arten von Gewalt, Regeln, aber auch Vertrauen. Außerdem lernen die Schüler, Gefühle zu erkennen und werden schließlich auf die aktive Schlichtung vorbereitet, indem sie das Schlichtungsgespräch kennenlernen und üben. Um möglichst gut schlichten zu können, werden auch Kommunikation und deren Arten behandelt.

Viele der Inhalte werden den Teilnehmern durch Spiele nähergebracht. Die Grundlagen für das Gespräch werden in zwei Wochenendseminaren gelegt, diese werden in den wöchentlichen Nachmittagsstunden durch Rollenspiele vertieft.

Nach der einjährigen Ausbildung darf jeder Teilnehmer selbst entscheiden, ob er aktiv an der Schule schlichten will. Ungeachtet der Entscheidung erhält jeder der Schüler ein Zertifikat, welches auch bei Bewerbungen relevant sein kann.

Für diese AG können sich Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums am Ende der achten Klasse bei Paul Wans anmelden, dieser erklärt allen Achtklässlern auch noch weitere Details, die bei der Entscheidung helfen können. Bei Interesse wird empfohlen, sich frühzeitig anzumelden, da es eine begrenzte Teilnehmerzahl von 15 Personen gibt.

Rasul Akpinar & Matthis Lörcks

9D, Kardinal-von-Galen-Gymnasium