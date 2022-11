Street Art-Kunstwerk am Museum

In der letzten Herbstferienwoche hatten Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren die Möglichkeit, bei einem „Street Art Workshop“ am Niederrheinischen Museum zwei Wände neu zu gestalten. Geleitet wurde der Workshop vom „Street Art“-Künstler „Mattez Deckers“ aus Geldern. Das Projekt, organisiert vom Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer in Kooperation mit dem Niederrheinischen Museum, wurde finanziert mit Mitteln aus dem Aktionsprogramm ‚Aufholen nach Corona‘.

Zwei Wände am Durchgang vom Luxemburger Platz zum seitlichen Museumseingang durften die Teilnehmenden künstlerisch gestalten. Direkt zu Beginn wurden der Umgang mit den Spraydosen und die richtige Technik geübt – danach wurden die Übungskunstwerke mit einer Grundierung schwarz überstrichen.

Dann ging es an den Hintergrund: Mit einer „Splashtechnik“ haben die Teilnehmenden einen bunten „Regen“ an die Wände gezaubert. Bevor es an das eigentliche Motiv ging, haben sich alle für ein „Brainstorming“ zusammengesetzt. Entstanden ist der Schriftzug „We are the Future“ (Wir sind die Zukunft). Da auch der Kreis Kleve in dem Kunstwerk dargestellt werden sollte, kam beim Brainstorming die passende Idee und der ‚Kreis Kleve‘ wurde mit einer besonderen Spraytechnik zum Leuchten gebracht.

Die Jugendlichen haben jeweils einen Buchstaben des Schriftzugs selber gestalten können. Künstler Mattez Deckers hat den Teilnehmenden bei der Gestaltung der Wände freie Hand gelassen und konnte ihnen zeigen, wie wichtig Teamwork bei so einem Projekt ist. Er hat für die letzten Feinheiten gesorgt und dem Ganzen noch seine künstlerische Handschrift verliehen. „Die Jugendlichen sind bei dem Workshop richtig aufgeblüht und allen Beteiligten hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht“, so Veronika Kaenders, Leiterin des Niederrheinischen Museums in Kevelaer.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Die Jugendlichen konnten die eigenen Ideen kreativ einbringen und haben gemeinsam etwas großes Neues erschaffen“, so Vanessa Freienstein, vom Kevelaerer Jugendamt und Organisatorin des Workshops. Ein großes Dankeschön ihrerseits geht auch an die Techniker vom Museum und den städtischen Betriebshof für die Unterstützung bei diesem Projekt.

„Es war toll, mit Mattez zu arbeiten, und es wäre schön, wenn man im gesamten Kreisgebiet mehr Wände für solche kreativen Projekte hätte“, sind sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops einig.

„Wir freuen uns sehr über die tolle Zusammenarbeit mit dem Niederrheinischen Museum und können uns gut vorstellen, dass wir solche Projekte in Zukunft öfter umsetzen“, findet auch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.