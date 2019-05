Straßenmalkunst am Kreuzweg

Beim „1. Internationalen Madonnari-Festival“ im Forum Pax Christi im August 2017 sind 20 außergewöhnliche Kunstwerke entstanden. Die ursprüngliche Idee war, sie an Interessierte zu versteigern und in Ausstellungen in Ladenlokalen in der Wallfahrtsstadt zu präsentieren. Viele Kevelaerer reiben sich nun seit Tagen verwundert die Augen: Mit Eröffnung der Wallfahrt präsentiert die Wallfahrtsstadt Kevelaer in enger Zusammenarbeit mit der künstlerischen Leiterin Fredda Wouters von „FreddArt Streetpainting“ und der Wallfahrtsleitung eine Auswahl der Madonnari-Kunstwerke in den Grünanlagen des Kreuzweges.

Vier Quadratmeter christliche Motive

Die vier Quadratmeter großen Platten mit ihren teilweise sehr farbenfrohen christlichen Motiven sollen Besucher und Pilger gleichermaßen in den Bann ziehen und den Fokus auf das „Internationale Madonnari-Festival“ 2019 richten. In der Zeit vom 20. bis 22. September sollen auch in diesem Jahr 20 internationale Künstler das Forum Pax Christi zur Open-Air-Werkstatt ihrer Arbeit machen.

Entlang des Kreuzweges werden mit Eröffnung der Wallfahrtszeit 2019 insgesamt elf Madonnari-Bilder platziert. Eine Hinweistafel weist auf das Festival 2019 hin und nennt Künstler und Herkunftsland des Künstlers. Das Stadtmarketing Kevelaer denkt derzeit gemeinsam mit einer Gästeführerin über einen geführten Spaziergang entlang der Kunstwerke nach.

„Kunst Kreuz(t)weg“ ist die Ausstellung überschrieben, die hier eine Symbiose mit Ort und Kunstobjekten eingehen will. „Die Kunstwerke werden hier bewusst den Witterungseinflüssen ausgesetzt und als „vergängliche Kunst“ im Laufe der Zeit Veränderungen in Form und Struktur erfahren. Dieses ist ausdrücklich gewollt und ist auch dem Gedanken geschuldet, dass „Straßenmalkunst“ immer den Umwelteinflüssen und der Vergänglichkeit ausgesetzt ist“, so die Ausstellungsmacher.

Die Weitläufigkeit der Grünanlagen entlang des Kreuzweges sind charakteristisch für den Weg, den Jahrzehnte in Kevelaer die Pilger betend, schweigend oder im Gespräch, alleine oder im Miteinander gehen. Mehr und mehr nutzen auch Spaziergänger die innerstädtische Grünzone. Der Betrachter hat hier den erforderlichen Abstand zu den Madonnari-Kunstwerken, der Weg lädt gleichermaßen zu Ruhe und Entspannung ein, gibt aber auch interessierten Gruppen die Möglichkeit, über die Madonnari-Kunst ins Gespräch zu kommen.

Doch die ursprüngliche Idee der Präsentation in geschlossenen Räumen hat man noch nicht ganz aufgegeben: „Kevelaerer Einzelhändler oder Gastronomen, die an einer zeitweisen Präsentation der Madonnari-Bilder interessiert sind, sollten sich beim Stadtmarketing melden“, lautet der Aufruf der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Weitere Bilder könnten so den Weg der Besucher auch in der Innenstadt „kreuzen“.

Neue individuelle Kunst

Vom 20. bis zum 22. September werden auch in diesem Jahr internationale Künstler im Herzen Kevelaers auf Spanplatten ihre Madonnari-Kunst präsentieren. Innerhalb von drei Tagen soll unter der künstlerischen Leitung von „FreddArt Streetpainting“ wieder individuelle Kunst entstehen. Besucher können mit den teilweise weit angereisten Künstlern ins Gespräch kommen und die einzigartige Atmosphäre im Forum Pax Christi genießen.

Das Rahmenprogramm soll in diesem Jahr ausgeweitet werden und „künstlerischen Charme“ erhalten. „Hier erfährt die Wallfahrtsstadt Kevelaer auch die Unterstützung des neu gegründeten Vereins „wirksam e.V.“ und der Kirchengemeinde St. Marien“, schreiben die Veranstalter.