Straßenkunstfestival lockt nach Geldern

Am Wochenende des 17. und 18. August steht die Gelderner Innenstadt wieder ganz im Zeichen der Straßen- und Graffiti-Kunst, wenn das beliebte Straßenkunstfestival stattfindet.

Nach dem Rückzug des Werberings als Kooperationspartner hat in diesem Jahr erstmals das städtische Kulturbüro die komplette Organisation der Veranstaltung übernommen und sich einige Neuerungen überlegt – unter anderem gibt es einen neuen Namen für die Veranstaltung. Alle wichtigen Infos zum diesjährigen Gelderner Straßenkunstfestival im Überblick:

Wann findet es statt?

Das Straßenkunstfestival, das aus dem 1979 erstmals veranstalteten Straßenmal-Wettbewerb entstanden ist, findet traditionell immer am letzten Sommerferien-Wochenende statt – in diesem Jahr am 17. und 18. August in der Gelderner Innenstadt sowie am Sportgelände Am Bollwerk (hier findet wieder das Paint-On-Walls-Festival statt).

Das Programm

Am letzten Ferienwochenende trifft sich die Spitzenklasse der Kreidekünstler nicht nur zum Wettstreit, sondern auch zum mittlerweile größten Treffen der „Ars Ephemere“, wie die Straßenmaler ihre ambulante Kunst auch nennen. Jedes Jahr verwandeln viele Straßenmaler die Gehwege und Plätze der Gelderner Innenstadt in eine riesige Kunstgalerie. Besonders: „Umrahmt wird das Festival von weiteren Künstlern aus den verschiedensten Genres, die mit Straßenmusik, Straßentheater, Jonglage und Zauberei für eine besondere Atmosphäre in der Stadt sorgen und ebenfalls an einem Wettbewerb der Kategorie ‚Straßenkunst/-theater‘ teilnehmen können“, berichtet Carmen Eichler vom städtischen Kulturbüro. „Rund 400 Künstler beleben an diesem Wochenende die Gelderner Innenstadt.“ Zeitgleich zum Innenstadt-Festival findet am Sportgelände „Am Bollwerk“ wieder das StreetArt- & Graffiti-Festival „Paint-On-Walls“ (POWF) statt.

„Mit einem aus über 25 europäischen Graffiti-Artists bestehenden Line-up wird das ganze Wochenende an der kreativen Transformation des Festivalgeländes zu einer riesigen Open-Air-Galerie gearbeitet“, versprechen die Veranstalter um den hauptverantwortlichen Organisator Mattez Deckers. Wie in den Vorjahren möchten die Veranstalter des POWF wieder eine ungezwungene Atmosphäre mit Festivalfeeling, Musik, Kunst, Streetfood & Drinks schaffen.

Neuer Veranstaltungsname

Viele Jahre lang haben der Werbering Geldern und die Stadt Geldern gemeinsam den „Internationalen Straßenmalwettbewerb“ organisiert. Nach dem Rückzug des Werberings hat das Kulturbüro der Stadt Geldern in diesem Jahr erstmals die komplette Organisation der Veranstaltung übernommen. „Wir wollen die Chance nutzen, diese Traditionsveranstaltung zeitgemäß aufzustellen, ohne dabei aber deren Charakter zu verändern“, erläutert Carmen Eichler. „Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht nach wie vor die Straßenmalerei, aber auch die übrigen Straßenkünste sollen ihren Platz erhalten.“ Deshalb wird aus dem Straßenmal-Wettbewerb mit Straßenmusik-Wettbewerb, dem Straßentheatertreffen sowie dem Paint-On-Walls-Festival erstmals das „Gelderner Straßenkunstfestival“.

Meisterklasse

„Neu in diesem Jahr ist auch, dass die besten Straßenkünstler, die Maler der Meisterklasse, außerhalb des Straßenmal-Wettbewerbs teilnehmen“, berichtet Carmen Eichler. Die Teilnehmer der Meisterklasse aus dem vergangenen Jahr sind in diesem Jahr bereits gesetzt. Darüber hinaus können sich weitere Maler für die neue Meisterklasse bewerben. Für die Meisterklasse gibt es auch erstmals die Möglichkeit, auf vorgefertigten 2×2-Meter großen Spanplatten zu malen. Diese Bilder werden nach der Veranstaltung in einer „Open-Air-Galerie“ ausgestellt.

Straßenkunst-Café

Neben den Essens- und Getränkeständen auf dem Markt gibt es in diesem Jahr erstmals ein Straßenkunst-Café und eine Mitmach-Aktion in der Glockengasse. Hieran beteiligen sich ortsansässige Verein.

Preisgeld

Außerhalb der Meisterklasse treten die Malerinnen und Maler sowie teilnehmenden Kleinkünstler wieder in den jeweiligen Wettbewerbskategorien an. Insgesamt werden hierbei Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro vergeben. Möglich ist dies nur durch die Unterstützung der Sparkasse Krefeld, der Stadtwerke Geldern und der Brauerei Diebels. Eine Fachjury aus Künstlerinnen und Künstlern der verschiedenen Genres bewertet die Kunstwerke und die Darbietungen. Die Siegerehrung findet am Sonntag ab 17 Uhr auf dem Markt statt.

Nähere Infos unter https://strassenkunst-geldern.de/.