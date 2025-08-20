Straßenkunst-Festival in Geldern

Ende August steht die Gelderner Innenstadt wieder ganz im Zeichen der Straßen- und Graffiti-Kunst, wenn das beliebte Straßenkunst-Festival stattfindet.

Es findet traditionell am letzten Sommerferien-Wochenende in der Gelderner Innenstadt statt – in diesem Jahr am 23. und 24. August. Parallel dazu findet wieder das StreetArt- & Graffiti-Festival „Paint-On-Walls“ (POWF) statt.

Kurator und Erfinder des Festivals, Mattez Deckers, hat das Festival in diesem Jahr wieder in die Innenstadt geholt. Diesmal bekommt das Umfeld des Parkplatzes an der Issumer Straße, Durchfahrt ReiseCenter Schreurs, durch zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstler ein neues Gesicht.

Das Programm: Knapp 400 Künstler werden an diesem Wochenende die Innenstadt zu einer großen Kunstgalerie verwandeln. Umrahmt wird das Straßenkunst-Festival von vielen weiteren Künstlern verschiedenster Genres, die etwa mit Straßenmusik, Straßentheater, Jonglage oder Zauberei eine besondere Atmosphäre in die Innenstadt zaubern.

Zeitgleich zum Straßenkunst-Festival findet in diesem Jahr das fünfte Paint-on-Walls-Festival statt. Mattez Deckers startete mitten in der Pandemie 2020 an der St.-Michael-Schule erstmals mit diesem erfolgreichen Projekt. Nachdem das Festival ein paar Jahre an der Sporthalle am Bollwerk stattgefunden hat, kehrt es in diesem Jahr wieder zurück in die Innenstadt. Diesmal erhält der Parkplatz an der Issumer Straße, Durchfahrt ReiseCenter Schreurs, ein neues, buntes Umfeld.

Zahlreiche internationale Künstler schaffen hier an Giebeln und Wänden großformatige Bilder.

Meisterklasse: „Die besten Straßenkünstler, die Maler der Meisterklasse, werden dieses Jahr erneut außerhalb des Straßenmal- Wettbewerbs teilnehmen“, berichtet Carmen Eichler vom städtischen Kulturbüro. Die Bilder der Meisterklasse werden nach der Veranstaltung wieder in einer „Open-Air-Galerie“ nahe des Kleinen Markts ausgestellt.

Preisgeld: Außerhalb der Meisterklasse treten die Maler und Kleinkünstler in den jeweiligen Wettbewerbskategorien an. Insgesamt werden hierbei – dank der Unterstützung der Sponsoren Diebels, Sparkasse Krefeld und der Stadtwerke – wieder Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro vergeben.

Eine Fachjury aus Künstlerinnen und Künstlern der verschiedenen Genres bewertet die Kunstwerke und die Darbietungen. Die Siegerehrung findet am Sonntag ab 17 Uhr auf dem Markt statt.

Workshop: Vom 18. bis 22. August bietet die Stadt Geldern einen besonderen Workshop für kreative Köpfe an: Der renommierte Straßenmaler Edgar Müller kehrt nach Geldern zurück und gibt täglich von 10 bis 13 Uhr einen intensiven Einblick in die Kunst der 3D-Straßenmalerei. Der Workshop ist kostenlos. Teilnehmen können alle ab 16 Jahren, die auch beim Straßenmal-Wettbewerb 2025 in Geldern teilnehmen möchten. Die Teilnehmer erarbeiten nicht nur eine Skizze ihres geplanten Bildes, sondern erhalten auch wertvolle Tipps zur Technik und individuellen Umsetzung.

Anmeldung per E-Mail an strassenkunst@geldern.de mit dem Betreff „Anmeldung Workshop“ und Angabe von Vor- und Nachname und Handynummer.

Nähere Infos und wie man sich anmelden kann unter www.strassenkunst-geldern.de.