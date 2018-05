Am Freitagvormittag, 4. Mai 2018, wurde der Polizei gegen 9.50 Uhr ein beschädigtes Verkehrszeichen an der Kreuzung Walbecker Straße / Velder Dyck gemeldet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Abbiegevorgang nach links auf die Walbecker Straße in Richtung Kevelaer das dortige Verkehrszeichen (Stop-Schild) überfahren und beschädigt. Der Mast war in Bodenhöhe umgeknickt, das Verkehrszeichen verbogen.

Der Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Kevelaer unter Telefon 02832-9200.