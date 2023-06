Erster Abiturjahrgang der Gesamtschule Kevelaer Stolz und Verbundenheit

/ von Verena Pichmann

Die Abiturientinnen und Abiturienten bei ihrer Stufenfahrt nach Berlin. Foto: privat

Zum Lied „Der letzte Tanz“ von Bosse zogen die Abiturientinnen und Abiturienten der Gesamtschule in die Beichtkapelle ein. Der letzte Tanz, der letzte Tag als Schülerinnen und Schüler, begann mit dem Abiturgottesdienst, geleitet von Pfarrerin Karin Dembek der Evangelischen Kirchengemeinde und Pastoralreferent Frank Ingendae der Gemeinde St. Marien. Jahrgangsstufensprecher Leon Schmitz blickte kurz zurück auf die neun Jahre in der Gesamtschule. Es sei nicht immer leicht gewesen als Pionierklasse einer neu gegründeten Schule, doch schließlich habe man feststellen müssen, „dass wir mehr sind, als wir zu denken glauben.“ Das von den Abiturientinnen und Abiturienten gewählte Thema des Adlers tauchte in dem schönen Lied „Der mich trug auf Adlers Flügeln“ von Huub Oosterhuis genauso wieder auf wie in einem von Pfarrerin Dembek vorgetragenen Text. Sie ermutigte die Abiturientinnen und Abiturienten: „Habt das Herz eines Adlers, ihr könnt fliegen!“ Am Ende des Gottesdienstes nahm jeder der Schülerinnen und Schüler als Erinnerung einen selbstgebastelten Vogel mit nach Hause.

“Premiere” der “Vorreiter”

Zur Abiturfeier im Bühnenhaus begrüßte Oberstufenkoordinator Tristan Tiedtke die Gäste zur „Premiere“. Er nannte die Schülerinnen und Schüler „Vorreiter“, die die Schule in der Entwicklungsphase mitprägten. In der anschließenden Ansprache des Schulleiters Christoph Feldmann war ganz viel Stolz zu hören auf die Schülerinnen und Schüler, die über sich hinausgewachsen seien. Neben den schulischen Leistungen lobte er auch die soziale Entwicklung der jungen Erwachsenen, die in ihrer Mottowoche neben all dem Spaß auch gezeigt hätten, dass sie Verantwortung übernehmen und Vorbilder sein können. Stolz auch auf die Lehrkräfte, die sich persönlich engagierten und die Schülerinnen und Schüler als Individuen förderten. Stolz auch auf die Eltern und Erziehungsberechtigten, die vor neun Jahren den Mut hatten, ihr Kind in einer neu gegründeten Schule anzumelden. Die Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule sei immer eng gewesen. Stolz auf die…