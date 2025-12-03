Stimmungsvolle Weihnachtsfeier

Mit einer herzlichen und beschwingten Weihnachtsfeier hat die Lebenshilfe im Kreis Kleve den Advent eingeläutet. Mehr als 200 Gäste folgten der Einladung ins Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus und erlebten gemeinsam mit Mitarbeitenden und ehrenamtlich Engagierten einen Nachmittag voller Begegnungen, Musik und guter Laune.

Für ein abwechslungsreiches Programm sorgten die Tanzgruppe der inklusiven Freizeit BluePoint, die Kinder der inklusiven Kita Wichtelwelt und Schlagersänger Karl Timmermann. Bei seinem Weihnachtsmedley hielt es die Gäste nicht auf den Sitzen, auch auf der Bühne wurde ausgelassen mitgesungen und mitgetanzt.

Die Gewinner der Tombola konnten sich über tolle Preise freuen, gestiftet u. a. vom FahrradPoint der Lebenshilfe, vom Baumarkt Vos, von Edeka Brüggemeier, von Chefs Culinar sowie vom Reisebüro van Stephaudt.

Ein Highlight zum Abschluss war der Besuch des Nikolauses, der kleine Aufmerksamkeiten zum Advent verteilte und für strahlende Gesichter sorgte.

Lebenshilfe im Kreis Kleve: Mehr als 1.000 Mitarbeitende und Ehrenamtliche begleiten rund 2.500 Menschen in über 40 Einrichtungen – von inklusiven Kindertageseinrichtungen und der Frühförderstelle über besondere Wohnformen, betreutes Wohnen bis hin zu inklusiver Bildung, Freizeit und Arbeit.