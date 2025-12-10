Stimmungsvolle Angebote zur Adventszeit

Zur Vorweihnachtszeit bietet Kevelaer Marketing wieder eine Auswahl an liebevoll zusammengestellten Geschenkpaketen mit regionalem Flair an. Ob für Familie, Freunde oder Kollegen – die hochwertigen Artikel mit Kevelaer-Motiven sorgen für festliche Stimmung und sind zugleich eine schöne Erinnerung an die Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Besinnlich

Das Geschenkpaket „Besinnliche Auszeit“ sorgt für ein paar gemütliche Stunden mit einer stilvollen Tasse, feinem Tee und einem stimmungsvollen Windlicht. Es ist zum Sonderpreis für 19,80 Euro (statt 22,80 Euro) erhältlich und eignet sich perfekt als kleine Aufmerksamkeit für die Liebsten.

Festlich

Wer sein Zuhause festlich schmücken möchte, findet mit dem Geschenkpaket „Windlichter“ die passende Dekoration. Das Set besteht aus zwei liebevoll gestalteten Windlichtern – eines mit der Kevelaer-Silhouette und das neue Windlicht mit dem Kevelaer-Schriftzug. Dieses wird im Eventzeitraum vom „Kevelaerer Krippenmarkt“ (28. November bis 21. Dezember 2025) zum Sonderpreis von 9,90 Euro (statt 10,90 Euro) angeboten. Die Windlichter sind auch einzeln zu einem Preis von 5,90 Euro erhältlich.

Regional

Auch der Weihnachtsbaum lässt sich in diesem Jahr besonders regional schmücken: Die Kevelaer-Weihnachtskugeln zeigen Motive wie die „Gnadenkapelle“, das „Gradierwerk“ den „Wasserturm“, sowie die neue Kugel mit dem Motiv der „Marienbasilika“. Sie sind als 2er-Set für 9 Euro (statt 10 Euro), als 3er-Set für 13,50 Euro (statt 15 Euro) sowie als 4er-Set für 17,50 Euro (statt 20 Euro) erhältlich. Zudem werden die Kugeln einzeln für 5 Euro angeboten.

Für alle, die Freude am Backen haben, bietet sich das Geschenkpaket „Keksausstecher“ an. Die Ausstechformen mit den Motiven „KeveLama“, „Wasserturm“, „Gnadenkapelle“ und „Gradierwerk“ bringen weihnachtlichen Charme in jede Küche. Ein 3er-Set ist für 14,90 Euro (statt 16,50 Euro) und ein 4er-Set für 19,90 Euro (statt 22,00 Euro) erhältlich. Einzeln werden die Keksausstecher für 5,50 Euro angeboten.

Auf dem Krippenmarkt und im Webshop

Alle Artikel sind bis zum 21. Dezember 2025 an der Tourist Information auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“ erhältlich. Darüber hinaus werden alle weiteren Kevelaer-Artikel im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de und in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob angeboten.