Stimme der WDR-Ensembles feiert 75. Geburtstag

„In the beginning“ ist das Motto, unter dem der WDR-Rundfunkchor drei Festkonzerte zu seinem 75. Jubiläum stellt – und gleichzeitig einen nachdenklichen Blick zurück auf ebenso viele Jahre wechselvoller NRW-Geschichte wirft. Mit dem Jubiläumsprogramm durchquert der Chor am 21., 22. und 23. September 2022 einige der schönsten Kirchen Nordrhein-Westfalens vom Niederrhein bis weit in den Osten des Landes. Erste Station ist die Marienbasilika in Kevelaer.

„In der Pandemie hat der Chor ein Musikvideo in unserer Basilika aufgezeichnet. Sofort sprang bei den Verantwortlichen des Chores zu diesem Zeitpunkt der Funke bereits über. Man traf sich dann im letzten Jahr wieder, als der Rundfunkchor ein Akteur bei der Live-Sendung ‚NRW feiert Advent‘ war. Und nun setzen wir dies alles fort und feiern quasi Chorgeburtstag hier in Kevelaer. Das ist für Kevelaer, aber auch für unser Bistum besonders schön“, freut sich Dr. Bastian Rütten, Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung. Und auch Basilikaorganist Elmar Lehnen ist überzeugt: „Das Programm, der Klangkörper des Chores, zusammen mit den Klängen unserer Orgel, das alles wird wunderbar zusammenfinden.“

40 Gründungsmitglieder

Die Geschichte des WDR Rundfunkchores beginnt strenggenommen schon 1926 als Opernchor im Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR). Das Jahr 1947 steht für das Gründungsjahr als Rundfunkensemble, hier wurde der Chor als Profi-Ensemble mit rund 40 Sängerinnen und Sängern neu ins Leben gerufen und ist seither die „Stimme“ der WDR-Ensembles. Mit seiner Repertoire-Vielfalt in Perfektion und Spezialisierung auf innovative und anspruchsvolle Werke ist das Ensemble ein weltweit gefragter sinfonischer Chor. Beheimatet im Kölner WDR-Funkhaus ist er zugleich fester Teil der Musikszene und der Chor-Community in Nordrhein-Westfalen.

Das Programm der Jubiläumskonzerte greift die Stimmungslage der Anfangszeit auf – gespiegelt in Aaron Coplands „In the beginning“, der Kriegsklage »Songs of Farewell« von Charles Hubert Parry und Arnold Schönbergs auskomponierte Mahnung: »Friede auf Erden«. Die Festkonzerte läuten eine Saison ein, die mit Farben-, Format- und Ideenreichtum die Vitalität des Ensembles und seine Verankerung mitten in NRW erneut unter Beweis stellt. Infos zum Chor, zu den Auftritten und zum Repertoire sowie Videos gibt‘s unter https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/rundfunkchor/.

Gemeinsam singen per App

Chorsingen, auch wenn gerade kein Chor zur Hand ist – das kann man ab sofort übrigens mit der kostenlosen „Sing Along“-App. Zusammen mit dem WDR-Rundfunkchor entsteht hier eine Sammlung der schönsten Chor-Repertoires, die man in der eigenen Stimmlage zu Hause und überall üben und mitsingen kann. Den Anfang machen das »Abendlied« von Rheinberger, »Die Gedanken sind frei« und viele weitere Lieder. Alle Infos und Download der kostenlosen App unter wdr.de/k/singalong.

Carola Anhalt, Chormanagerin des WDR-Rundfunkchors: „Das aktuelle Zeitgeschehen bedeutet für die Seele eine ganz schöne Herausforderung. Im Singen liegt eine besondere Magie, die trösten kann und Energie freisetzt. Singen macht glücklich – feiern Sie die Rückkehr des Gesangs mit uns, es gibt auch nach 75 Jahren immer noch viel zu hören und zu entdecken.“