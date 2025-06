Stiftungen der Sparkasse Rhein-Maas

„Mit unseren sechs Stiftungen engagieren wir uns für die Lebensqualität in unserer Region: im Großen und Kleinen, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, im Theater, im Museum, in Kindergärten, Schulen, Universitäten und vielem mehr“, erläutert Pressesprecher Ludger Braam die Zielsetzung der Sparkassenstiftungen. „Bei allen Förderungen von Initiativen und Projekten sollen möglichst auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden.“

Für das laufende Jahr erfolgen in Kürze die entsprechenden Kuratoriumssitzungen der einzelnen Stiftungen in Emmerich/Rees, Goch-Kevelaer-Weeze, Kleve und Straelen.

Die Sparkasse erinnert daran, dass gemeinnützige Vereine und Einrichtungen im Geschäftsgebiet der Sparkasse, die ihren Sitz und ihren Aufgabenschwerpunkt im Wirkungskreis der jeweiligen Stiftung haben, Zuwendungen für ihre Maßnahmen und Projekte beantragen können.

Ein Antragsformular sowie Detailinformationen zu den einzelnen Sparkassenstiftungen gibt es unter www.skrm.de/stiftungen.

Der Antrag kann per Post, über eine Geschäftsstelle in der Nähe oder per E-Mail bis zum 16. Juni 2025 an den Vorstandsstab der Sparkasse Rhein-Maas (E-Mail: vorstandsstab@skrm.de) eingereicht werden.

Fragen zum Antrag beantworten die Mitarbeitenden aus dem Vorstandsstab unter der Rufnummer 02821-7110-5304 gerne vorab.