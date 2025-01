Sternsingeraktion 2025 Twisteden

Am Samstag, 11. Januar machten sich in Twisteden 43 Kinder auf den Weg, um Spenden für Projekte in Kenia und Kolumbien zu sammeln. Unterstützt wurden sie dabei von 26 engagierten Betreuerinnen und Betreuern.

Nachdem die Kinder in der Aussendungsfeier den Segen erhalten haben, zogen sie in 14 Gruppen durch das Dorf, um den Segen zu den Menschen zu bringen. Sie sangen ihr Sternsinger-Lied und trugen Gedichte vor.

In der Pause wurden die kleinen Helfer von den Kochfrauen des Ferienlagers mit einer warmen Mahlzeit versorgt.

Dabei berichteten sie von ihren Erlebnissen, wie zum Beispiel einem „Segen-to-go“: Als sie über die Straßen liefen, hielten einige Autos am Straßenrand an, um den Segensspruch zu erhalten. Die Kinder ließen es sich nicht nehmen, am parkenden Auto ihr Sternsingerlied zu singen.

Gestärkt und voller Tatendrang zogen die Gruppen nach dem Mittagessen erneut los, begleitet von ihren Betreuern, die ihre Aufgabe mit großer Freude wahrnahmen. Ziemlich durchgefroren, aber mit gut gefüllten Süßigkeiten-Taschen wurden alle am frühen Nachmittag entlassen, denn ein wichtiger Teil stand am nächsten Tag noch an.

Am Sonntag folgte der krönende Abschluss: der Sternsinger-Gottesdienst. Die Kinder zogen mit ihren königlichen Gewänder in die Kirche ein.

Das Motto der diesjährigen Aktion, „Erhebt Eure Stimme – Sternsingen für Kinderrechte“, wurde von den Sternsingern im Gottesdienst durch eine kleine Aufführung erklärt. Am Ende stellten sich die Könige und Königinnen vor dem Altar auf, um ihr Sternsinger-Lied zu singen.

Sie wurden für ihren Einsatz mit viel Applaus belohnt. Trotz der kalten Witterungsbedingungen konnten die Kinder in Twisteden eine stattliche Summe für die Kinderrechte – z. B. für Schulen und Schulmaterial in Kenia und Kolumbien – sammeln.